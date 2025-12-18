Cor. Sport: Cagliari senza attaccanti, ipotesi Dzeko

La permanenza di Edin Dzeko a Firenze a gennaio è tutt'altro che certa. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante viola sarebbe entrato nel mirino del Cagliari rimasto orfano di Belotti e Felici per tutta la stagione causa infortunio. Quella che porta all'ex Roma è, si legge, l'unica pista emersa per ora. Il Cagliari ha nicchiato, poco convinto di ingaggiare Dzeko visto anche che si avvicina all'età di 40 anni. Nel caso, sarà l’ultima carta che giocherà Angelozzi.