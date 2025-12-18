Losanna antipasto, poi Udinese: la Fiesole inizia a farsi sentire

Saranno circa novecento i tifosi viola che seguiranno la Fiorentina nella trasferta di Conference League contro il Losanna. La Fiesole, scrive Repubblica Firenze, è pronta ad aderire a una contestazione contro la proprietà e la dirigenza già annunciata nei giorni scorsi dall'Accvc, la parte più moderata del tifo che ha preso le distanze dalla gestione Commisso. Un antipasto di una presa di posizione che ci sarà anche domenica contro l'Udinese.