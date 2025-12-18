CorSport: “Fiorentina travolta dal campionato. Ora la Conference viene dopo”

La Fiorentina vede ridursi l’interesse per la Conference League. Vanoli punta comunque a evitare un’altra sconfitta e a ritrovare fiducia con la squadra

Ultimi in campionato con soli sei punti e nessuna vittoria, i problemi della Fiorentina hanno ridotto l’attenzione sulla Conference League e sulla sfida contro il Losanna, valida per gli ottavi. Evitare un’altra sconfitta resta però fondamentale, sia per non peggiorare la situazione in campionato sia per non compromettere l’immagine internazionale del club.

Sul Losanna — «Io guardo partita per partita, e quella di domani è importante», ha spiegato Vanoli. L’allenatore ammette che l’ultimo posto condiziona tutti, ma assicura che il vero obiettivo è il bene della squadra, non il suo futuro personale.

Risultati e autostima — «Dobbiamo fare di più, essere più concreti e subire meno gol. Contro il Verona abbiamo creato occasioni, ma non basta: serve un risultato che dia fiducia e serenità». Vanoli sottolinea anche l’importanza di continuare a lavorare e, se possibile, trovare un pizzico di fortuna.

Gruppo coeso — Riguardo al Losanna: «È una squadra offensiva, gioca con un rombo e il campo sintetico sarà una sfida. Ci siamo allenati su questo». Sul gruppo: «Sì», ha risposto secco Vanoli alla domanda se la squadra sia unita e giochi per l’allenatore, ripetendo la parola tre volte. La conferma finale arriverà dal campo. Lo scrive il Corriere dello Sport