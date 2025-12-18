Maxi esodo a Losanna, ma la Fiesole è pronta alla contestazione

Il settore ospiti dello Stade de la Tuilière sarà caldo stasera: quasi 900 tifosi viola seguiranno la squadra in Svizzera, ma l’umore resta nero dopo il pesante ko interno con il Verona. La Curva Fiesole, insieme ad altri gruppi organizzati come il 1926, ha deciso di iniziare una protesta chiara e coerente contro dirigenza e proprietà.