Il settore ospiti dello Stade de la Tuilière sarà caldo stasera: quasi 900 tifosi viola seguiranno la squadra in Svizzera, ma l’umore resta nero dopo il pesante ko interno con il Verona. La Curva Fiesole, insieme ad altri gruppi organizzati come il 1926, ha deciso di iniziare una protesta chiara e coerente contro dirigenza e proprietà.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Maxi esodo a Losanna, ma la Fiesole è pronta alla contestazione
La Nazione
Maxi esodo a Losanna, ma la Fiesole è pronta alla contestazione
A Losanna la Curva Fiesole guida la protesta contro dirigenza e proprietà della Fiorentina, con i tifosi pronti a far sentire la loro voce.
La miccia è stata accesa lunedì dall’ACCVC, con la nota in cui il gruppo dichiarava di non riconoscersi più nella proprietà. Ora il tifo organizzato vuole far sentire la propria voce, sia stasera a Losanna sia domenica al Franchi contro l’Udinese, guidando uno stadio sempre più insofferente verso i vertici del club.
La situazione rimane tesa: solo un’inversione di marcia sul campo potrà alleggerire il clima, con la squadra chiamata a dare segnali concreti di riscatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA