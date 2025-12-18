La Nazione: “Conference e retrocessione: Fiorentina tra sogni e incubi”

Fiorentina sospesa tra sogno Conference e paura retrocessione: a Losanna l’Europa diventa un test di orgoglio e atteggiamento.

Tra Europa e campionato, la Fiorentina vive sospesa tra due estremi opposti. Da una parte la Conference League , che stasera a Losanna offre ancora una possibilità di continuità e speranza; dall’altra una Serie A che spaventa , con lo spettro della retrocessione sempre più presente.

Nel gelo svizzero i viola sono chiamati a isolarsi dal contesto negativo del campionato e a credere, almeno per una notte, che l’Europa possa essere qualcosa di più di una semplice distrazione. La Conference divide tifosi e ambiente: c’è chi la vede come possibile svolta e chi teme tolga energie alla corsa per la salvezza.