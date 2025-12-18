Tra Europa e campionato, la Fiorentina vive sospesa tra due estremi opposti. Da una parte la Conference League, che stasera a Losanna offre ancora una possibilità di continuità e speranza; dall’altra una Serie A che spaventa, con lo spettro della retrocessione sempre più presente.
La Nazione: “Conference e retrocessione: Fiorentina tra sogni e incubi”
Nel gelo svizzero i viola sono chiamati a isolarsi dal contesto negativo del campionato e a credere, almeno per una notte, che l’Europa possa essere qualcosa di più di una semplice distrazione. La Conference divide tifosi e ambiente: c’è chi la vede come possibile svolta e chi teme tolga energie alla corsa per la salvezza.
Al di là del risultato e del piazzamento nel girone, dalla partita di Losanna società, tecnico e tifosi si aspettano soprattutto un segnale. Una risposta sul piano dell’atteggiamento, dell’orgoglio e dell’identità, dopo una stagione segnata da errori, individualismi e fragilità.
Anche le scelte di Vanoli vanno lette in questa direzione: possibile spazio a un turnover guidato più da motivazioni e affidabilità emotiva che da ragioni puramente tattiche. La Conference come banco di prova, prima ancora che come obiettivo. Lo scrive La Nazione
