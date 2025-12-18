Paolo Vanoli sembra orientato a confermare il 3-5-2 anche per la sfida di Conference League, affidandosi a una formazione che unisce rotazioni e scelte mirate sul piano motivazionale. Tra i pali spazio a Martinelli, protetto da una linea difensiva a tre composta da Pongracic, Pablo Marí e Viti, con Dodô e Parisi chiamati a garantire spinta e copertura sulle corsie esterne.
Fiorentina, il probabile undici anti Losanna: davanti la coppia Piccoli-Dzeko
In mezzo al campo il perno dovrebbe essere Nicolussi Caviglia, affiancato da Richardson e Sohm, con il compito di dare equilibrio e intensità a una mediana spesso in difficoltà nelle ultime uscite. Davanti, possibile chance dal primo minuto per Piccoli, supportato dall’esperienza di Edin Džeko. Una coppia che è chiamata a dare risposte concrete dopo un periodo complicato sul piano realizzativo.
