Il futuro di Edin Dzeko sembra essere lontano da Firenze, nonostante la fascia da capitano indossata nella partita contro il Losanna. Negli ultimi giorni erano circolate delle voci che lo vedeva vicino al Genoa dell'amico De Rossi, con il quale condivide un passato in giallorosso.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Dzeko con le valigie in mano. Nazione: “Proposto al Pisa, la risposta del club”
La Nazione
Dzeko con le valigie in mano. Nazione: “Proposto al Pisa, la risposta del club”
Edin Dzeko è pronto a lasciare la Fiorentina a gennaio
Sullo sfondo c'è anche il Cagliari che non ha però instaurato una vera e propria trattativa. Secondo quanto riporta La Nazione, il bosniaco sarebbe stato proposto al Pisa che ha rifiutato l'offerta per un ingaggio troppo alto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA