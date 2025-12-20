Caso Mandragora, il Tribunale Figc chiama in causa l’Udinese

Il Tribunale della Figc ha deferito l’Udinese in relazione all’operazione Mandragora, che nel 2018 portò il centrocampista dalla Juventus al club friulano. La società è chiamata a rispondere per responsabilità diretta in merito alle presunte irregolarità disciplinari contestate a Stefano Campoccia e Franco Collavino, che all’epoca dei fatti ricoprivano rispettivamente i ruoli di vicepresidente e consigliere.