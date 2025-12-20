Ferrara: “Caro Babbo Natale, ti scrivo. Ecco cosa vorrei (non la maglia arancione)”

Il giornalista Benedetto Ferrara, sulle pagine de La Nazione, scrive la sua personale lettere a Babbo Natale a tinte viola:
Caro Babbo Natale, da quando te ne sei andato il calcio è sparito. La Fiorentina era un modo per evadere dalla realtà, per emozionarci. Ho visto in tv Vanoli dire che non c'è stato nessun confronto con la società, ma che era a farsi una doccia per schiarirsi le idee. E poi dire che la Fiorentina non sarebbe andata agli ottavi con una vittoria. Il Viola Park mi sembra un qualcosa di lontano, al di fuori della realtà. Caro Babbo, se fossi stato cattivo mi meriterei la maglietta arancione. Invece ti chiedo solo una vittoria il prima possibile, una società che faccia qualcosa o venda. E anche dei dirigenti competenti che rivoluzionino la squadra.
