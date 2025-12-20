Quello incassato giovedì sera a Losanna è stato il 33° gol stagionale subito dalla Fiorentina (26 in campionato). Un dato che conferma una deriva preoccupante e che sembra difficile da arrestare, considerando che i clean sheet sono stati appena 5 in 23 partite disputate. Lo stesso numero, cinque, coincide anche con le vittorie raccolte finora dalla squadra viola, tutte arrivate in Conference League tra playoff e fase a gironi.
Corriere dello Sport
Problemi in difesa. CorSport: “La Fiorentina primeggia in un dato (negativo)”
La fase difensiva ha mostrato troppo spesso cali di concentrazione, influenzando negativamente l’intero assetto della squadra. E anche nelle rare occasioni in cui la Fiorentina è riuscita a portarsi in vantaggio, quasi mai è stata capace di difendere il risultato fino al termine. I numeri sono improponibili: oggi quella viola risulta la retroguardia più battuta in campionato, al pari del Torino.
Pensare che lo scorso anno la Fiorentina, alla 15esima giornata, aveva subito solo 10 gol. Inoltre, l'ultima sfida disputata senza incassare una rete risale al 23 ottobre, cioè la trasferta di Conference contro il Rapid Vienna. Dunque serve trovare subito una soluzione, sperando non sia troppo tardi. Lo riporta il Corriere dello Sport.
