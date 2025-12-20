Problemi in difesa. CorSport: “La Fiorentina primeggia in un dato (negativo)”

Quello incassato giovedì sera a Losanna è stato il 33° gol stagionale subito dalla Fiorentina (26 in campionato). Un dato che conferma una deriva preoccupante e che sembra difficile da arrestare, considerando che i clean sheet sono stati appena 5 in 23 partite disputate. Lo stesso numero, cinque, coincide anche con le vittorie raccolte finora dalla squadra viola, tutte arrivate in Conference League tra playoff e fase a gironi.

La fase difensiva ha mostrato troppo spesso cali di concentrazione, influenzando negativamente l’intero assetto della squadra. E anche nelle rare occasioni in cui la Fiorentina è riuscita a portarsi in vantaggio, quasi mai è stata capace di difendere il risultato fino al termine. I numeri sono improponibili: oggi quella viola risulta la retroguardia più battuta in campionato, al pari del Torino.