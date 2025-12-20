CorSport: “Serve l’intervento di Commisso. Occhio a una coppia”

Rocco Commisso deve intervenire per provare a salvare la Fiorentina

Il massimo rispetto per la salute del presidente Rocco Commisso, ma non si può aspettare ancora per un suo intervento. Firenze ha bisogno della sua guida, che metta ordine nell'immobilismo generale. Dopo l'ennesima sconfitta, stavolta in Conference, l'organigramma societario è rimasto immutato. Eppure Goretti, dopo la sfida contro il Sassuolo, aveva annunciato delle decisioni drastiche. Invece nulla si è tramutato in fatti.

Il silenzio stampa alla fine di Fiorentina-Verona e l’immediato ritiro al Viola Park tuttora in atto: questi sono stati i “provvedimenti”. Invece era necessario delineare nuove figure in una società che non sa imporsi su allenatore e giocatori. Se ciò non dovesse bastare, il 2 gennaio bisogna essere pronti per il mercato se si vuol provare a salvare la Fiorentina.

Serve un uomo di pallone che affronti e risolva queste situazioni, oltre il direttore generale Ferrari, le cui competenze hanno sempre riguardato altre dinamiche, e oltre il direttore sportivo Goretti a cui adesso manca potere ed esperienza per farlo. Qualcuno che dia sostegno a Vanoli che con l'Udinese si gioca la panchina. Se dovesse andare male, oltre a Galloppa e Iachini, c'è una coppia in pole: Prandelli e Mutu. Lo riporta il Corriere dello Sport.