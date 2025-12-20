CorFio: “A Losanna i primi cori contro Commisso. Una rottura insanabile”

Dopo l'ennesima sconfitta i tifosi si sono stufati di dare sostegno a una squadra che non mette l'anima in campo per onorare la maglia. A Losanna c'è stata la frattura decisiva con tanto di lancio di petardi (che costerà una multa) e uno striscione con su scritto: "Questa città merita rispetto. Onorate quel giglio cucito sul petto". Una contestazione che ha ricordato quella avvenuta a San Gallo nella gara poi vinta dalla Fiorentina di Palladino .

I giocatori sono i responsabili di questa rottura e in campo non stanno facendo niente per evitarla. Contro il Losanna il tifo più caldo si è fatto sentire invocando per la prima volta Rocco Commisso: "Società assente, dov'è il presidente?". E per cercare di non pensare al presente qualche tifoso si è rifugiato nel passato facendo visita alla casa di Giancarlo Antognoni quando giocava in Svizzera. Lo riporta il Corriere Fiorentino.