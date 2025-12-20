Gazzetta: “Sarà Vanoli a pagare se contro l’Udinese non andrà bene”

La Gazzetta dello Sport analizza oggi il delicatissimo incontro della Fiorentina con l'Udinese al Franchi di domani. Come scrive il quotidiano, il match sarà importantissimo non solo per la classifica viola, ma anche per il destino del tecnico dei gigliati Paolo Vanoli che, nel caso non dovesse riuscire ad imporsi con i friulani, potrebbe essere il primo indiziato a pagarne le conseguenze con successivo esonero. Intanto il tecnico viola pensa di correre ai ripari stavolgendo l'assetto della squadra. L'insistenza sul 3-5-2 non ha prodotto gli effetti sperati, quindi è possibile che domani Vanoli opti per un 4-4-2 che in fase di possesso diventerebbe un 4-2-3-1 per concedere a Gudmundsson la libertà di cercare spazio e campo alle spalle di Kean. Rispetto alla formazione di Losanna potrebbero esserci 9 o 10 cambiamenti. In porta tornerà De Gea, che ha l'esperienza per farsi scivolare addosso il momento difficile. Davanti a lui, in caso di difesa a 4, potrebbe esserci una novità: Ranieri terzino sinistro con Dodo a destra e Pongracic e Comuzzo in mezzo. Il motivo è la necessità di avanzare Parisi sulla sinistra a centrocampo (con Fortini a destra), a causa della carenza di esterni: Gosens rientrerà nel 2026, Fazzini non è ancora certo di recuperare, Kouamé sta cercando la condizione. A centrocampo Vanoli dovrebbe puntare su Fagioli e Mandragora, mentre la coppia offensiva sarà composta da Kean e Gudmundsson.