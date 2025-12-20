Il “patto di Bergamo” disonorato. Al via la contestazione contro la società

La Repubblica torna oggi sul duro comunicato diramato dalla Curva Fiesole relativo all'assenza temporanea dei tifosi sugli spalti del Franchi contro l'Udinese. LEGGI QUI Un messaggio all'apparenza normale vista la situazione in classifica ma che per la liturgia del tifo diventa durissimo e sancisce il passaggio dal sostegno alla squadra (sempre avvenuto anche nelle circostanze più negative) allo scaricare i giocatori e la proprietà davanti alle proprie responsabilità. Un cambiamento netto e inevitabile a sole tre settimane dal patto di Bergamo, disonorato dai calciatori per atteggiamento e risultati. A Losanna poi la curva ha iniziato una contestazione contro la proprietà ancora un po' algida ma pronta a sbocciare nelle prossime settimane e nelle prossime partite al pari di quella, già evidente, contro la squadra. "Società inesistente dove è il presidente" è il coro contro Commisso, unito a uno striscione che chiedeva rispetto ai giocatori. Se non cambieranno le cose in società o non ci saranno svolte nella squadra la contestazione sarà sempre più dura e non risparmierà nessuno.