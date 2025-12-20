Viola News
La Nazione

Marchini: “Aleggia lo spettro della Serie B. Il viola deve rappresentare felicità”

Giampaolo Marchini sulle pagine de La Nazione
Il commento di Giampaolo Marchini sulle pagine de La Nazione:

Firenze si chiede il perché di questo periodo buio, alla ricerca di un barlume di speranza. La Fiorentina è sopra a qualsiasi cosa. Troppo tempo è passato dall'ultima vittoria e nell'aria aleggia lo spettro della Serie B. Firenze ha sempre ribadito la sa diversità con orgoglio, ma adesso preferisce il silenzio. Non si può rimanere fermi, un'azione è necessaria. Il viola deve tornare ad essere il colore della felicità, della ribellione e dell'orgoglio.

