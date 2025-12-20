Vanoli passa a quattro. Nazione: “I momenti in cui il tecnico ha pensato al cambio”

Contro l'Udinese Paolo Vanoli è pronto a schierare la difesa a quattro. Ci sono stati due momenti in particolare che hanno chiarito che il tecnico viola fosse pronto a questo cambio. Il primo riguarda il secondo tempo della gara contro la Dinamo Kiev, quando la Fiorentina trovò il gol della vittoria.
Contro l'Udinese sarà possibile vedere la Fiorentina a quattro
Il secondo momento è stato contro il Verona. Appena l'assetto è cambiato è arrivato l'autogol degli avversari. Non appena Vanoli è tornato a tre in difesa ecco che il Verona ha segnato. Il cambio tattico si rende dunque necessario, magari facendo qualche sacrificio livello di formazione. Lo riporta La Nazione.
