Vanoli passa a quattro. Nazione: “I momenti in cui il tecnico ha pensato al cambio”

Contro l'Udinese Paolo Vanoli è pronto a schierare la difesa a quattro . Ci sono stati due momenti in particolare che hanno chiarito che il tecnico viola fosse pronto a questo cambio . Il primo riguarda il secondo tempo della gara contro la Dinamo Kiev, quando la Fiorentina trovò il gol della vittoria.

Il secondo momento è stato contro il Verona. Appena l'assetto è cambiato è arrivato l'autogol degli avversari. Non appena Vanoli è tornato a tre in difesa ecco che il Verona ha segnato. Il cambio tattico si rende dunque necessario, magari facendo qualche sacrificio livello di formazione. Lo riporta La Nazione.