Tuttosport: “Pioli, Galloppa o Iachini se salta Vanoli. Nuovo dirigente: i nomi”

Tuttosport analizza oggi sulle sue pagine la tragica situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli. Come riporta il quotidiano, la squadra al momento resta in ritiro a tempo indeterminato e la guida gigliata rimane per il momento al suo posto anche se sempre più sotto esame. Quella contro l'UdineseLE PROBABILI FORMAZIONI, in particolare, sa di ultima spiaggia per Vanoli che, subentrato a inizio novembre all’esonerato Pioli (ancora sotto contratto fino al 2028, dunque potrebbe essere richiamato al pari dell’allenatore della Primavera Galloppa o di Iachini), non è riuscito malgrado la buona volontà a ribaltare la situazione: 8 partite, una sola vittoria (in Conference con la Dynamo Kiev), due pareggi e cinque ko, 7 reti fatte e 13 subite. Nel frattempo s’avvicina il mercato di gennaio: guai sbagliare i necessari rinforzi (a partire dalla difesa), giusto lasciar partire chi non ci crede, chi si sta dimostrando poco o nulla funzionale alla causa, chi da settimane si guarda attorno. Una rivoluzione che potrebbe riguardare Gudmundsson (Roma), Dodo (Inter), Dzeko (Genoa), Ranieri (Bologna), Mandragora (Torino) e non solo. La priorità, però, è rinforzare la società con un dirigente esperto, capace di affrontare e gestire simili situazioni. Tema in corso di discussione all’interno del Viola Park: continuano a circolare i nomi di Giuntoli, Sabatini, Paratici ma c’è chi vedrebbe bene un ritorno di Prandelli (per ora non ci sono stati contatti) magari nelle vesti di dt. Intanto tanti ex viola si stanno mobilitando (manca in società pure una figura che stia in contatto con la squadra), da Mutu a Borja Valero a Frey.