Thiago Silva pronto a tornare in Europa, ma ha respinto la Fiorentina

Della situazione relativa a Thiago Silva, leggiamo anche su Tuttosport: Thiago Silva si è svincolato dal Fluminense e cerca una nuova esperienza in Europa. Allegri lo vorrebbe con sé al Milan, perché lo ritiene il giocatore giusto. Per poter ricoprire non solo un ruolo importante in campo, ma anche dentro lo spogliatoio dove alzerebbe ulteriormente il livello qualitativo e della competitività. Al momento non ci sono dialoghi aperti, qualche sondaggio esplorativo sì, ma niente di avanzato ,tanto che un club europeo sarebbe molto avanti sul centrale che ha invece respinto un abboccamento arrivato dalla Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport questo club sarebbe il Porto con cui l'ex giocatore del Milan ha già un accordo.