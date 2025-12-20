Viola News
La Nazione

Squadra subito a lavoro dopo Losanna. Il punto su Fazzini e Gosens per domenica

La Nazione fa il punto sugli infortunati in casa Fiorentina
Redazione VN

Archiviata la sconfitta in Conference League contro il Losanna è il momento di pensare alla delicata sfida contro l'Udinese. La Fiorentina, dopo aver passato la notte in Svizzera, ieri è atterrata a Peretola intorno alle 13.30. Paolo Vanoli, che si gioca la panchina, ha messo i suoi giocatori subito al lavoro.

Per questo dopo il pranzo insieme è stata svolta la consueta seduta di scarico al Viola Park, dove la squadra è in ritiro fino a data da destinarsi. Paolo Vanoli, per la gara di domenica, non recupera ancoraGosens e Fazzini. Il tedesco, dopo la lesione al retto femorale, ha avuto un nuovo stop. L'ex Empoli invece è alle prese con dei fastidi alla caviglia. Lo riporta La Nazione.

