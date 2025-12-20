Ultima spiaggia Vanoli: via libera al cambio modulo. E due assenti con l’Udinese

La Repubblica analizza oggi la situazione sportivamente tragica della Fiorentina ed il possibile cambio di assetto di Vanoli. LEGGI QUI Dal Viola Park emerge un gruppo in preda alla paura e incapace di reagire agli stimoli. Proprio ciò su cui sta cercando di lavorare Paolo Vanoli, anche se la reazione fin da subito invocata dal tecnico non c'è ancora stata, e di tempo la Fiorentina inizia a non averne più. Nel frattempo la squadra torna al lavoro ancora orfana di Gosens e Fazzini, che difficilmente recupereranno per l'Udinese. La sensazione è che con i friulani, nell'ennesima ultima spiaggia della stagione, Paolo Vanoli possa realmente cambiare qualcosa a livello tattico proponendo una linea a 4 dietro. Dubbi che saranno sciolti nell'allenamento di rifinitura di oggi. Ma al di là dei moduli, l'obiettivo è quello di dare una scossa a una squadra che appare sempre più inerte di fronte al destino.