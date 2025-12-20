CorFio: “Addio Vanolismo, regna il caos. Pradé, chi si rivede al Viola Park!”

Dal Vanolismo alla panchina in bilico

Redazione VN 20 dicembre 2025 (modifica il 20 dicembre 2025 | 08:29)

Vanoli è entrato nello spogliatoio e ne è uscito peggio di Pioli. Basta confrontare la conferenza stampa di presentazione con le ultime uscite: "Spiegherò due o tre cose ai nostri ragazzi della comunicazione", "Ai calciatori dirò di non parlare con i giornalisti e di non usare troppo i social". Lo definivano Vanolismo che adesso è stato cancellato dai risultati. Si era presentato come il sergente di ferro per passare poi a un'altra versione, quella che si è fatta attendere dopo Losanna perché, a detta sua, "doveva farsi una doccia".

Ovviamente la verità è un'altra. L'attesa era dovuta all'ennesimo confronto tra società e calciatori, con l'ufficio stampa che aveva consigliato di dire le cose come stavano. Eppure Vanoli ha deciso di fare di testa sua partorendo delle dichiarazioni che dimostrano tutta la confusione della situazione. La stessa confusione che non ha fatto pensare di svolgere la rifinitura sul sintetico di Losanna o che ha fatto sfuggire a tutti lo sciopero degli operatori di volo (annunciato da giorni) costato l'arrivo in ritardo e una multa.

Ma d'altronde parliamo di una società che permette all'ex ds Pradè di dormire al Viola Park. Secondo la Fiorentina deve sistemare degli affari burocratici: "Dopo le dimissioni deve formalizzare col notaio passando per uffici legali e svuotare il suo ufficio oltre a restituire materiale telematico e altro". Al Viola Park regna il caos e Vanoli è stato risucchiato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.