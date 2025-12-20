Marino: “Udinese, con la Fiorentina hai tutto da perdere. Zaniolo impressiona”

L'ex Dg dell'Udinese mette sul chi va là l'Udinese: "la Fiorentina prima o poi una partita la dovrà pur vincere. Non sono così convinto che si possa salvare"

20 dicembre 2025

Pierpaolo Marino domenica scorsa era allo stadio per seguire dal vivo Udinese-Napoli. L'ex dirigente proprio dei bianconeri ha concesso un'intervista sulle pagine del Messaggero Veneto, alla vigilia della gara in trasferta contro la Fiorentina:

"La squadra di Runjaic mi ha impressionato surclassando il Napoli. Ho ammirato una squadra che avrebbe meritato di vincere con un punteggio superiore. L'Udinese è una squadra che si trova più a suo agio quando non deve fare la partita, non a caso ha un rendimento migliore in trasferta".

Zaniolo? "Non me l'aspettavo a questi livelli, dal vivo mi ha impressionato, si è messo a raspare il campo con la sua forza fisica risultando inarrestabile. E anche in fase di non possesso è sempre connesso con la partita. È da Nazionale, stiamo rivedendo il giocatore che si era messo in mostra nelle prime gare con la Roma".

Fiorentina? "La stagione dei viola è un disastro, però l’Udinese avrà tutto da perdere e niente da guadagnare. La squadra di Runjaic dovrà andare là pensando di affrontare una squadra con un potenziale d’alta classifica, ma al tempo stesso sfruttando le debolezze dell’avversario, altrimenti saranno dolori. Anche perché per la legge dei grandi numeri la Fiorentina prima o poi una partita la dovrà pur vincere. Potenzialmente la squadra è da primi cinque-sei posti. Prima o poi si riprenderà, ma non sono così convinto che si possa salvare".