Polverosi: “Parole di Vanoli? E’ una presa in giro. Stanno calpestando il giglio”

Il commento di Alberto Polverosi sulle pagine del Corriere dello Sport
Il giornalista Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, analizza il momento della Fiorentina in vista della sfida contro l'Udinese:

La Fiorentina è il niente da inizio stagione, ormai non stupisce più. Tuttavia ci sono delle situazioni che sconcertano come le parole di Vanoli dopo Losanna: "Se guardiamo l’aspetto positivo è che pure vincendo non ci saremmo qualificati fra le prime otto". Al di là dell'inesattezza della frase, ma come si fa a dire una cosa del genere? E' una presa in giro. E nessuna dichiarazione è venuta fuori dalla società. I dirigenti non sanno cosa fare. Chi non ha voglio di lottare  deve uscire immediatamente di squadra, non quando partirà il mercato. Quello che vediamo da fuori e che vede l'allenatore è che c'è gente che non è in grado di battersi. E’ spaventoso quanto sta accadendo da queste parti senza nessuno che vi ponga rimedio, o che almeno ci provi. Sulla scala delle responsabilità al primo posto ci sono i giocatori, ma subito dopo la società. Una società, una squadra e un allenatore così distanti dalla realtà. Qui siamo davanti alla rovina di un simbolo, stanno calpestando il giglio e la sua storia nell’anno in cui il giglio e la sua storia tagliano il traguardo dei cent’anni. Non possono continuare così, vanno fermati.

