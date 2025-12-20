CorSport: “Vanoli pensa al cambio tattico: due le ipotesi nella testa del tecnico”

A rendere tutto più complicato c’è il poco tempo a disposizione: resta infatti soltanto la giornata odierna per provare e scegliere. La squadra è rientrata ieri da Losanna nel primo pomeriggio e, una volta al Viola Park, i giocatori impegnati in Conference League hanno svolto una seduta di recupero.

La probabile

Dodò e Parisi occuperanno le corsie laterali, mentre al centro agiranno due tra Comuzzo, Pongracic e Ranieri. In mezzo al campo spazio alla coppia Mandragora-Fagioli, con Fortini e Kouamé sugli esterni e Gudmundsson alle spalle di Kean nel caso di 4-4-1-1. Qualora invece Vanoli scegliesse un 4-3-1-2 più spregiudicato, Ndour andrebbe ad affiancare Mandragora e Fagioli, lasciando a Gudmundsson il compito di sostenere i due attaccanti. Lo riporta il Corriere dello Sport.