Giancarlo De Sisti, ex giocatore viola, è stato intervistato dal Messaggero Veneto in vista della sfida di domenica tra Fiorentina e Udinese:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa De Sisti: “La Fiorentina trema dalla paura. Udinese gara da dentro o fuori”
news viola
De Sisti: “La Fiorentina trema dalla paura. Udinese gara da dentro o fuori”
L'ex viola Giancarlo De Sisti commenta il momento della Fiorentina in vista della sfida contro l'Udinese
La piazza è esigente e l'ultimo posto mette una grande paura che non fa mai bene. Lo stadio sarà un fattore. Dare un ultimatum ad un allenatore non vuol dire non permettergli di lavorare bene. L'unica cosa da fare è trovare compattezza e coesione nel gruppo. Firenze sta tremando dalla paura e l'Udinese sarà una brutta gatta da pelare per la Fiorentina. La situazione di classifica dei viola è tale da prevedere la classica domenica da dentro o fuori al Franchi, nel senso che la vittoria è d'obbligo per la squadra ed è attesa, se non addirittura pretesa dalla tifoseria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA