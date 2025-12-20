La Repubblica: “Quando Nicolussi tocca palla è peggio di Profondo Rosso”

"Se fosse un fantasy, il film sul campionato della Fiorentina sarebbe la storia di un incantesimo: una squadra che al debutto sta vincendo, poi prende un gol al 94' minuto e da quel momento nisba, è condannata a non vincere mai più. Anzi, a non tirare nemmeno in porta. Ma il film sulla Viola non è un fantasy. Somiglia più a un horror: quando Piccoli tira in porta fa più paura di Halloween e Venerdì 13 messi insieme; quando Nicolussi tocca la palla, Dario Argento pensa a quanto Profondo Rosso fosse in confronto solo un timido "buh!" urlato da un bambino; Dzeko no, lui non fa paura, evoca un certo cinema d'autore, piani sequenza lentissimi, da moviola, inquadrature lunghe e statiche davanti a una scena in cui non succede nulla".