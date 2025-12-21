VN – Barcellona, Milan, Paris… Fiorentina e Kean sicuri: a gennaio non si muove

Nonostante le voci di mercato che sono iniziate a circolare da giorni, le intenzioni della Fiorentina sono chiare. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, oltre a Barcellona e Milan, su Moise Kean si sarebbe inserito anche il ricchissimo Paris FC di Ikonè. Pronta è arrivata la risposta del club viola e dello stesso calciatore: a gennaio non si muoverà. Sia per Paratici che per l'entourage è incedibile e lo stesso vale per la Fiorentina. Kean a Firenze sta bene, motivo per il quale in estate ha voluto rinnovare il suo contratto. Quello di gennaio è un mercato molto particolare, quindi per il momento non si muoverà.