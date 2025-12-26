Dopo aver salutato la Fiorentina in estate, con la formula del prestito secco, un club che già in passato aveva provato a riportare Lucas Beltran in patria sta tornando alla carica in vista della mercato di gennaio.
Beltran, un club torna alla carica: avventura al Valencia già al termine?
Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista argentino Facu Iribarren de La Pagina Millonaria, il River Plate sarebbe tornato in pressing per l'attaccante argentino attualmente in prestito al Valencia.
L'ex viola si è sbloccato in Spagna proprio nelle ultime settimane, dopo esser rimasto a secco per diversi mesi. Due le reti segnate da Beltran fino a questo momento, una in campionato nella sconfitta per 2-1 contro l'Atletico Madrid e l'altra in Copa del Rey contro lo Sporting Gijon.
Il River Plate ha urgente bisogno di rafforzare il reparto offensivo, ecco perché oltre a Beltran starebbe monitorando anche Mauro Icardi, anche se considerato estremamente complicato per ragioni economiche e contrattuali.
