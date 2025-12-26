Beltran, un club torna alla carica: avventura al Valencia già al termine?

Dopo aver salutato la Fiorentina in estate, con la formula del prestito secco, un club che già in passato aveva provato a riportare Lucas Beltran in patria sta tornando alla carica in vista della mercato di gennaio.

L'ex viola si è sbloccato in Spagna proprio nelle ultime settimane, dopo esser rimasto a secco per diversi mesi. Due le reti segnate da Beltran fino a questo momento, una in campionato nella sconfitta per 2-1 contro l'Atletico Madrid e l'altra in Copa del Rey contro lo Sporting Gijon.

Il River Plate ha urgente bisogno di rafforzare il reparto offensivo, ecco perché oltre a Beltran starebbe monitorando anche Mauro Icardi, anche se considerato estremamente complicato per ragioni economiche e contrattuali.