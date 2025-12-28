Viola News
Richardson sul mercato. Spunta una nuova pretendente dalla Turchia

Il Besiktas sarebbe interessato al centrocampista marocchino
Amir Richardson, dopo la recente intervista rilasciata all'Equipe senza autorizzazione della società viola, è stato messo ai margini della rosa. Il marocchino è tra i giocatori che a gennaio lasceranno Firenze. La sua destinazione preferita è il Nizza e potrebbe aprirsi una trattativa che coinvolga anche Boga, esterno su cui la Fiorentina ha messo gli occhi.

Come riporta il portale turco Fanatik, anche un'altra squadra sarebbe interessata al centrocampista. Si tratta del Besiktas che ha contattato la Fiorentina.

