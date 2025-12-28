Richardson sul mercato. Spunta una nuova pretendente dalla Turchia

Amir Richardson, dopo la recente intervista rilasciata all'Equipe senza autorizzazione della società viola, è stato messo ai margini della rosa. Il marocchino è tra i giocatori che a gennaio lasceranno Firenze. La sua destinazione preferita è il Nizza e potrebbe aprirsi una trattativa che coinvolga anche Boga, esterno su cui la Fiorentina ha messo gli occhi.