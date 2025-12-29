Fiorentina, sarà rivoluzione a gennaio? Gazzetta: “Le prime cose che farà Paratici”

Cosa farà Fabio Paratici appena arrivato al Viola Park? Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Juventus potrebbe mettere in atto una vera e propria rivoluzione della rosa. Ma è ancora presto per dirlo:
La Gazzetta dello Sport su Fabio Paratici
Appena arrivato al Viola Park, Paratici parlerà di persona con l'allenatore per capire la situazione di una squadra apparsa fragile, inconsapevole della situazione e perfino frenetica nel voler cercare di risolvere la situazione. Gli errori di Piccoli e Kean sono gli specchi della crisi e delle difficoltà mentali. Paratici guarderà il peso di ognuno, in campo e nello spogliatoio, e poi metterà tutto sulla bilancia e deciderà chi tenere e chi conviene cedere. Potrebbe essere perfino una rivoluzione ma ancora è troppo presto per dirlo.
