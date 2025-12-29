Fagioli è rinato ma CorSport rivela: “A giugno poteva non rimanere”

Il retroscena sulla permanenza di Nicolò Fagioli alla Fiorentina

Redazione VN 29 dicembre 2026 (modifica il 29 dicembre 2026 | 10:40)

In una Fiorentina avvolta da una crisi profonda, Nicolò Fagioli rappresenta una delle poche note positive. Dalla partita contro l’Hellas Verona qualcosa è cambiato nel centrocampista classe 2001, tornato a giocare con maggiore personalità e lucidità. Anche a Parma, pur condizionato dal pessimo rendimento collettivo, ha mostrato più sostanza rispetto ai mesi precedenti: segnali incoraggianti sul piano mentale prima ancora che fisico, in un contesto generale estremamente deprimente.

L’investimento fatto dal club su di lui è stato importante: 2,5 milioni per il prestito oneroso, riscatto obbligatorio a 13,5 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita alla Juventus. La qualificazione alla Conference League ha fatto scattare l’obbligo, rendendo Fagioli a tutti gli effetti un giocatore viola fino al 2028. Ma non è detto che Fagioli sarebbe rimasto in assenza dell’obbligo: da aprile in poi il ragazzo è calato pesantemente, tanto che la dirigenza non era così sicura di volerlo confermare.

Paolo Vanoli ha creduto con decisione in Fagioli, garantendogli continuità da titolare in campionato e affidandogli le chiavi del centrocampo, anche a scapito di Nicolussi Caviglia. Il tecnico lo ha spronato pubblicamente, chiedendogli più attenzione difensiva e maggiore verticalità, e il giocatore sembra aver recepito il messaggio. Ora, nella corsa disperata alla salvezza, la Fiorentina dovrà aggrapparsi a chi dimostra davvero di voler lottare: Fagioli, al momento, è uno di questi. Lo scrive il Corriere dello Sport.