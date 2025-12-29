Viola News
Corriere dello Sport

Fagioli è rinato ma CorSport rivela: “A giugno poteva non rimanere”

Il retroscena sulla permanenza di Nicolò Fagioli alla Fiorentina
Redazione VN

In una Fiorentina avvolta da una crisi profonda, Nicolò Fagioli rappresenta una delle poche note positive. Dalla partita contro l’Hellas Verona qualcosa è cambiato nel centrocampista classe 2001, tornato a giocare con maggiore personalità e lucidità. Anche a Parma, pur condizionato dal pessimo rendimento collettivo, ha mostrato più sostanza rispetto ai mesi precedenti: segnali incoraggianti sul piano mentale prima ancora che fisico, in un contesto generale estremamente deprimente.

L’investimento fatto dal club su di lui è stato importante: 2,5 milioni per il prestito oneroso, riscatto obbligatorio a 13,5 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita alla Juventus. La qualificazione alla Conference League ha fatto scattare l’obbligo, rendendo Fagioli a tutti gli effetti un giocatore viola fino al 2028. Ma non è detto che Fagioli sarebbe rimasto in assenza dell’obbligo: da aprile in poi il ragazzo è calato pesantemente, tanto che la dirigenza non era così sicura di volerlo confermare. 

Paolo Vanoli ha creduto con decisione in Fagioli, garantendogli continuità da titolare in campionato e affidandogli le chiavi del centrocampo, anche a scapito di Nicolussi Caviglia. Il tecnico lo ha spronato pubblicamente, chiedendogli più attenzione difensiva e maggiore verticalità, e il giocatore sembra aver recepito il messaggio. Ora, nella corsa disperata alla salvezza, la Fiorentina dovrà aggrapparsi a chi dimostra davvero di voler lottare: Fagioli, al momento, è uno di questi. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

