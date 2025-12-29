TS: “Tifosi infuriati per il giorno di riposo. Paratici? Attenzione ai suoi jolly”

L'articolo di Tuttosport sulla Fiorentina: da Vanoli a Paratici al mercato in entrata

Congelata, almeno per ora, resta la posizione di Paolo Vanoli, tornata fortemente in discussione dopo la sconfitta e la prestazione negativa nello scontro diretto di Parma. La sfida di domenica al Franchi contro la Cremonese si profila come uno spartiacque decisivo per il tecnico di Varese, che da quando ha sostituito Stefano Pioli a inizio novembre non è riuscito a dare una svolta né sul piano tattico né su quello caratteriale.

I numeri raccontano una crisi profonda: due sole vittorie (contro Dinamo Kiev e Udinese), sei sconfitte in dieci partite tra Serie A e Conference League, un solo punto conquistato in trasferta e tre ko consecutivi fuori casa in campionato contro Atalanta, Sassuolo e Parma, con sei gol subiti e uno solo segnato. Un rendimento che, per media punti, è il peggiore dell’era Commisso e che ha trascinato la Fiorentina all’ultimo posto, dopo un 2025 chiuso con il record negativo di 24 sconfitte nell’anno solare.

Numeri che non avrebbero però fatto cambiare idea a Paratici, ancora a Londra per definire la risoluzione con il Tottenham prima di legarsi alla Fiorentina fino al 2030. Al contrario, l’ex dirigente bianconero sarà chiamato a intervenire subito, con l’auspicio di poter operare in piena autonomia.

La priorità resta la panchina -con Pioli ancora sotto contratto - ma anche il riassetto societario e soprattutto un mercato di gennaio che dovrà rivoluzionare una rosa considerata da smantellare e ricostruire. I nomi già emersi sono quelli di Martel, Tessmann, Coppola, Dragusin, Diogo Leite e Boga, ma Paratici potrebbe avere altri profili pronti.

Fondamentale sarà anche il capitolo cessioni: non sarà semplice piazzare chi vuole andare via, chi non crede più nel progetto o chi si è dimostrato poco funzionale. Per questo uno dei primi passi del nuovo responsabile tecnico sarà il confronto diretto con i giocatori, per capire chi è disposto a restare e chi no.

Intanto, dopo il giorno di riposo concesso da Vanoli - scelta poco gradita a una tifoseria sempre più esasperata - la squadra è tornata ad allenarsi al Viola Park. Cremonese-Fiorentina, prima gara del 2026, ha già il sapore dell’ultima spiaggia.