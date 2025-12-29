Repubblica avvisa: “Per Paratici nessuno è incedibile. C’è un’unica eccezione”

Possibile rivoluzione in arrivo

Redazione VN 29 dicembre 2026 (modifica il 29 dicembre 2026 | 13:59)

Secondo Repubblica, nella rosa della Fiorentina ci sono molti giocatori considerati sacrificabili e, con l’arrivo di Fabio Paratici, nessuno è davvero intoccabile. L’unica possibile eccezione è Moise Kean, soprattutto perché poche società possono permettersi i 60 milioni della clausola rescissoria. Per tutti gli altri le valutazioni restano aperte, a partire da Dodò, senza escludere Ranieri, ormai ex capitano, e altri elementi insoddisfatti.

Sul fronte delle entrate, alcune trattative sono già state avviate dalla coppia Goretti–Pradé: i nomi di Coppola, Martel, Boga e Leite sono sul tavolo, ma sarà Paratici a decidere se dare il via libera definitivo. Il nuovo dirigente avrà l’ultima parola sulle scelte tecniche e sul profilo dei rinforzi da inserire.

L’idea di Paratici è quella di internazionalizzare la Fiorentina, aprendo con decisione a mercati importanti come la Premier League e a giocatori pronti a rilanciarsi, come Dragusin del Tottenham. L’obiettivo è portare a Firenze qualità, entusiasmo e nuove motivazioni, all’interno di un piano di spesa ambizioso, senza l’obbligo del saldo zero tra acquisti e cessioni.