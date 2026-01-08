Viola News
Cor.Sport: “Il Bologna fa muro per Dominguez. Resistono Ngonge e Boga”

Benjamin Dominguez Bologna
Vanoli vuole degli esterni, e la Fiorentina cercherà di accontentarlo. Piace molto Dominguez del Bologna
La Fiorentina come ci si poteva immaginare, è una delle squadre più attive in questa finestra di mercato. La sessione estiva è stata un flop, e la società vuole offrire a Vanoli una rosa maggiormente duttile, soprattutto sugli esterni. Un ruolo sostanzialmente scoperto, fino all'arrivo di Solomon.

Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina continua a seguire Dominguez del Bologna. L'agente dell'argentino sarebbe valutando di trasferire il giocatore, ma Sartori e Di Vaio per lasciarlo andare vogliono almeno 10-12 milioni, e non faranno sconti. Gli altri due nomi sono Ngonge e Boga, già cercati dalla viola in passato. Occhio anche a Massolin del Modena, una delle sorprese dell'ultima Serie B.

