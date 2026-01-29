Viola News
TMW: occhi ancora in casa Juventus, piace Joao Mario. Ma c’è concorrenza

Futuro di Fortini in dubbio? La Fiorentina mette gli occhi su un esterno della Juventus finito ai margini del progetto
Redazione VN

Con l'arrivo di Luciano Spalletti, c'è un giocatore approdato alla Juventus in estate che non sta trovando più spazio. Si tratta di Joao Mario, esterno portoghese arrivato dal Porto.

Come scrive Tuttomercatoweb.com, sul calciatore ci sarebbe l'interesse di diverse squadre, sia di Serie A che non.

Tra le prime ad essersi incuriosite c'è il Bologna di Vincenzo Italiano, insieme all'Espanyol. Ma non solo, perché il laterale portoghese piacerebbe anche a Fiorentina e Sassuolo.

