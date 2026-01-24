Viola News
Esposito: “Presi 3 punti a una squadra che doveva stare con Napoli e Inter”

Le parole dell'attaccante dei rossoblu
Nel post partita della sfida della 22ª giornata tra Fiorentina e Cagliari, Sebastiano Esposito ha commentato ai microfoni di DAZN il successo dei rossoblù, sottolineando il valore del momento della squadra.

“È stato un messaggio importante: fare sei punti contro due squadre allestite per stare lì con Inter e Napoli vuol dire che abbiamo grande tenacia e abnegazione”.

L’attaccante si è poi soffermato sull’atteggiamento difensivo richiesto dall’allenatore: “La fase difensiva è una cosa che chiede il mister, ma anche la nostra classifica e il campionato lo impongono”.

