Vanoli: “Dobbiamo essere incazzati, quella di oggi è una lezione”

Il bilancio dell'allenatore dopo la partita di oggi
Redazione VN

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari:

Bisogna essere incazzati, dobbiamo ancora capire come si affrontano certe partite perché l'abbiamo buttata via. Non mi ero buttato giù prima, non mi ero esaltato negli ultimi tempi. È una lezione, ora dobbiamo reagire. Per uscire da questa situazione bisogna esser lucidi e non illudersi in momenti che possono sembrare positivi. Abbiamo sbagliato negli scontri diretti, quindi c'è strada da fare per migliorare.

Atteggiamento

—  

Sul secondo goal eravamo 4 contro due, dobbiamo essere più cattivi. La partita l'abbiamo sempre fatta, quando giochi contro queste squadre brave a difendere devi essere bravo e concentrato ad evitare certe situazioni. Siamo stati bravi ad agganciarci a questo carro, adesso dobbiamo pensare alla prossima in Coppa Italia e poi di nuovo al campionato.

Fabbian per Mandragora

—  

Una scelta tecnica, nel primo tempo eravamo troppo fuori dall'area e quindi ho scelto di cambiare dando più spazio a Gudmundsson, abbiam fatto meglio nella ripresa.

