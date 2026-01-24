Amoruso: “Stagione di sofferenza, troppi errori. Gli esterni devono dare di più”

Amoruso ha poi sottolineato un calo di intensità da parte di alcuni giocatori: “Ci sono calciatori che abbassano troppo il ritmo. L’avrei capito con un turno infrasettimanale, ma così no. Gudmundsson si è creato tre palle gol da solo, mentre Piccoli è stato servito poco e male. Ora che hai gli esterni, devono fare molto di più”.
Infine, un passaggio sugli errori decisivi e sul peso dei risultati: “Il Cagliari è una squadra che ti fa giocare male, si chiude tanto dietro. Proprio per questo serviva massima concentrazione per non prendere quei due gol. Questo è un anno di sofferenza, c’è poco da fare: bisogna ridurre gli errori al minimo. Hai perso in casa con Verona, Lecce e Cagliari: alla lunga sono risultati che pesano”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA