Amoruso: “Stagione di sofferenza, troppi errori. Gli esterni devono dare di più”

Il commento post-partita di Lorenzo Amoruso
Lorenzo Amoruso, intervenuto a Radio Bruno dopo la sconfitta interna della Fiorentina contro il Cagliari per 1-2, ha analizzato il momento viola con parole molto chiare.

“Le occasioni le hai avute, almeno sei o sette. I cross però dovevano essere fatti in maniera diversa: la cura dei dettagli ha fatto la differenza. È una stagione particolare, serve pazienza. Questa è una squadra claudicante, con diversi problemi. Anche vincendo, non sarebbe comunque uscita dal momento negativo”.

Amoruso ha poi sottolineato un calo di intensità da parte di alcuni giocatori: “Ci sono calciatori che abbassano troppo il ritmo. L’avrei capito con un turno infrasettimanale, ma così no. Gudmundsson si è creato tre palle gol da solo, mentre Piccoli è stato servito poco e male. Ora che hai gli esterni, devono fare molto di più”.

Infine, un passaggio sugli errori decisivi e sul peso dei risultati: “Il Cagliari è una squadra che ti fa giocare male, si chiude tanto dietro. Proprio per questo serviva massima concentrazione per non prendere quei due gol. Questo è un anno di sofferenza, c’è poco da fare: bisogna ridurre gli errori al minimo. Hai perso in casa con Verona, Lecce e Cagliari: alla lunga sono risultati che pesano”.

