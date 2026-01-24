L'AD del Cagliari Stefano Melis è intervenuto a Dazn, dove ha espresso la vicinanza del club sardo a quello viola dopo la perdita del Presidente Rocco Commisso.
Le parole dell'Amministratore Delegato del Cagliari ed il comunicato del club sardo.
"Un piccolo omaggio del club, quello di consegnare un omaggio floreale in tribuna, che si associa a un abbraccio a tutto il popolo viola per la perdita di Rocco Commisso, il quale ha portato tanto al nostro campionato ed alla nostra Serie A".
Questo il comunicato che aveva diramato in precedenza il club sardo:
"Nel pregara il Presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e l’Amministratore Delegato, Stefano Melis, consegneranno in Tribuna al Direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, un omaggio floreale nel ricordo del Presidente Rocco Commisso. I nastri rossoblù e viola insieme a simboleggiare la vicinanza del Cagliari alla Fiorentina, il legame di amicizia tra le Società”.
