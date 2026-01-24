Vanoli a Dazn: “Ci teniamo a fare bene per Rocco. Solomon? Importante per noi”

"Bisogna partire dalla giornata particolare di oggi: la prima partita in casa senza Rocco. Un grande abbraccio a tutta la famiglia Commisso, so che arriveranno presto a Firenze, ci teniamo a fare bene per Rocco. Per quanto riguarda la continuità della squadra, abbiamo fatto passi avanti, ma la strada è lunga. Ci siamo, possiamo fare qualcosa di importante, bisogna continuare sulla giusta strada però. Solomon? Ha delle qualità che cercavamo sul mercato ed è un giocatore di esperienza. Gli ho detto di metterla a disposizione della squadra, insieme alla motivazione. Ora ha la sua occasione per dimostrare chi è. È un giocatore importante per questa squadra. Dzeko? È stato importante per noi, lo abbiamo visto quando ha difeso il gruppo sotto la curva. Gli faccio un grande in bocca al lupo, insieme a lui anche a Richarson e Viti che hanno sempre onorato questa maglia".