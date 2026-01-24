Hernanes: “La Fiorentina si è ritrovata quando ha perso Kean, ora starà a lui”

Hernanes, opinionista di Dazn, ha espresso un'opinione forte sulla svolta della Fiorentina da un mese a questa parte prima della partita contro il Cagliari:
Ho visto Kean nascere, ero con lui alla Juve quando spuntava. L'anno scorso ha fatto qualcosa di incredibile, quest'anno la squadra lo aspettava ma non ha ricevuto le stesse risposte, avrebbe dovuto segnare tantissimo per quanto ha tirato. Ha dovuto star fuori contro la Cremonese, è entrato e ha segnato, e la Fiorentina ha ritrovato la compattezza. Ora tocca a lui ritrovarsi.
