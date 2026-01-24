Viola News
Brescianini controcorrente: “La sconfitta non abbassi la fiducia, ma la alzi”

Brescianini controcorrente: “La sconfitta non abbassi la fiducia, ma la alzi” - immagine 1
La riflessione del numero 4, al primo gol con la nuova maglia
Redazione VN

Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina a segno nella sconfitta contro il Cagliari, ha parlato a Dazn:

C'era tanta fiducia ma questa partita non deve abbassarla, ci deve dar forza. Siamo riusciti a rimetterla in piedi, anche se non l'abbiamo recuperata, dobbiamo evitare di abbassarci perché poi prendiamo gol come è successo oggi e altre volte. Nel centrocampo a tre cerco di inserirmi tanto, spero che sia un'occasione di crescita, ringrazio comunque l'Atalanta.

Impatto

—  

Ho trovato un bel gruppo, mi hanno detto che Vanoli ci ha lavorato molto ma l'impressione è stata buona. Io e i nuovi dobbiamo lavorare per dare una mano con le nostre qualità da aggiungere al totale.

