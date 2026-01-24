Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina a segno nella sconfitta contro il Cagliari, ha parlato a Dazn:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS partite interviste post partita Brescianini controcorrente: “La sconfitta non abbassi la fiducia, ma la alzi”
news viola
Brescianini controcorrente: “La sconfitta non abbassi la fiducia, ma la alzi”
La riflessione del numero 4, al primo gol con la nuova maglia
C'era tanta fiducia ma questa partita non deve abbassarla, ci deve dar forza. Siamo riusciti a rimetterla in piedi, anche se non l'abbiamo recuperata, dobbiamo evitare di abbassarci perché poi prendiamo gol come è successo oggi e altre volte. Nel centrocampo a tre cerco di inserirmi tanto, spero che sia un'occasione di crescita, ringrazio comunque l'Atalanta.
Impatto—
Ho trovato un bel gruppo, mi hanno detto che Vanoli ci ha lavorato molto ma l'impressione è stata buona. Io e i nuovi dobbiamo lavorare per dare una mano con le nostre qualità da aggiungere al totale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA