Guetta: “Per 15 milioni Fortini lo impacchetto. Solomon ha giocato solo 5 minuti”

Il commento a caldo di David Guetta dopo Fiorentina-Cagliari

Redazione VN 24 gennaio - 20:52

Intervenuto a Radio Bruno dopo il ko interno contro il Cagliari, David Guetta ha analizzato senza giri di parole la prestazione della Fiorentina.

“Ma Fazzini esiste ancora? Per Fortini, a 15 milioni, lo impacchetto e lo porto io a Roma: è un giovane sopravvalutato”, ha esordito. Poi l’affondo su Comuzzo: “Sono perplesso. Ha sbagliato tanto: contro il Milan, il rigore con la Lazio, l’errore di oggi. Troppe prestazioni sotto la sufficienza. Il Cagliari poteva segnare altri due gol, gli errori iniziano a diventare troppi”.

Guetta si è soffermato anche sugli esterni: “Ho visto un Solomon che, dopo i primi cinque minuti, non ha più saltato l’uomo. Non è stato il peggiore, ma nemmeno tra i migliori. L’avrei tolto molto prima. Harrison non l’ha mai presa, si è intestardito in una marea di dribbling: partita insufficiente”.

Sull’andamento del match: “La partita poteva finire in pareggio, ma la Fiorentina ha creato troppo poco. Se giochi alla pari con il Cagliari in casa, significa che non hai un impianto di gioco che faccia vedere la differenza di valori. Il passaggio sbagliato di Fabbian che porta allo 0-2 è un errore, sì, ma Solomon resta fermo e non va incontro al pallone. Se al suo posto ci fosse stato Ikoné, non voglio immaginare le critiche”.

Chiusura su Dodo: “Ha fatto un’ottima partita, ma negli ultimi dieci minuti era palesemente in riserva di energie”.