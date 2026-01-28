Anche la Fiorentina su un talento del Modena. Ma c’è tanta concorrenza

Anche la Fiorentina si sarebbe interessata a un talento francese del Modena. Ma la concorrenza è davvero folta.

Ci sarebbe anche la Fiorentina fra le squadre interessate a un talento che si sta decisamente mettendo in luce nel campionato di Serie B. Si tratta di Yanis Massolin, francese di proprietà del Modena, letteralmente esploso nella seconda parte del girone di andata. I viola si sarebbero interessati - scrive Tuttosport -insieme a Udinese e Bologna in Italia.