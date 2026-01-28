Ci sarebbe anche la Fiorentina fra le squadre interessate a un talento che si sta decisamente mettendo in luce nel campionato di Serie B. Si tratta di Yanis Massolin, francese di proprietà del Modena, letteralmente esploso nella seconda parte del girone di andata. I viola si sarebbero interessati - scrive Tuttosport -insieme a Udinese e Bologna in Italia.
Anche la Fiorentina su un talento del Modena. Ma c'è tanta concorrenza
Tanti occhi addosso—
Ma è soprattutto all'estero il grande interesse per il trequartista/attaccante, entrato nelle mire di PSV Eindhoven e Villarreal. Una concorrenza fittissima per un prospetto che in Emilia vorrebbero tenere fino a giugno per poi avviare un'asta vera e propria.
