Per la Fiorentina è già finita l'avventura in Coppa Italia, che in pratica è stata una sorta di illusione durata una decina di minuti. Un obiettivo già evaporato al primo atto contro il Como, ma - scrive Repubblica - la sconfitta era preventivabile per molti motivi. A fare la differenza i valori e la consistenza delle due squadre, oltre che il morale decisamente opposto. Vanoli ha rimescolato un po' le carte del mazzo, dando spazio a una squadra completamente nuova, con Balbo, Christensen, Fortini, Ndour.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, addio Coppa Italia. Repubblica: “KO indolore, altre priorità”
Repubblica
Fiorentina, addio Coppa Italia. Repubblica: “KO indolore, altre priorità”
La Fiorentina esce subito dalla Coppa Italia contro un Como in grande spolvero. Ma è una sconfitta indolore per diversi motivi.
Testa alla salvezza in campionato—
La sconfitta alla lunga è inevitabile, ma anche dagli spalti sono piovuti cori di incitamento verso la rincorsa in campionato. Di fatto è un'eliminazione indolore, adesso le priorità sono ben altre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA