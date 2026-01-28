Fiorentina, addio Coppa Italia. Repubblica: “KO indolore, altre priorità”

Per la Fiorentina è già finita l'avventura in Coppa Italia, che in pratica è stata una sorta di illusione durata una decina di minuti. Un obiettivo già evaporato al primo atto contro il Como, ma - scrive Repubblica - la sconfitta era preventivabile per molti motivi. A fare la differenza i valori e la consistenza delle due squadre, oltre che il morale decisamente opposto. Vanoli ha rimescolato un po' le carte del mazzo, dando spazio a una squadra completamente nuova, con Balbo, Christensen, Fortini, Ndour.