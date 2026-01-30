La Fiorentina ha bisogno di un rinforzo in difesa e tra i nomi sondati c'è anche quello di Diogo Leite dell'Union Berlino. Anche la Lazio però si era inserita nella corsa al classe '99 e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il club biancoceleste sarebbe molto vicino al difensore.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Fiorentina, sfuma Diogo Leite? Di Marzio: “Lazio vicina al difensore”
calciomercato
Fiorentina, sfuma Diogo Leite? Di Marzio: “Lazio vicina al difensore”
La Lazio è vicina a Diogo Leite, difensore osservato anche dalla Fiorentina
L'esperto di mercato parla di un'operazione che si aggira intorno ai 2,5 milioni. C'è ancora da trovare l’intesa con il giocatore, ma tra club si cerca di chiudere il discorso già in giornata. Dopo Axel Disasi anche Diogo Leite rischia di uscire dalla lista delle preferenze viola. Resta sullo sfondo Radu Dragusin che piace molto a Paratici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA