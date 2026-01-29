Romano: “Disasi-Fiorentina? Mai stati vicini. Ora sta per firmare con il West Ham”

Il difensore Alex Disasi alla Fiorentina? Non c'è mai stata possibilità, almeno secondo quanto racconta su XFabrizio Romano. Il giornalista esperto di calciomercato, in merito al centrale francese, precisa: "Disasi è vicinissimo al trasferimento in prestito al West Ham, siamo agli ultimi dettagli dell'operazione. Peraltro il difensore del Chelsea non è stato mai in procinto di passare ad un club italiano".