Il difensore Alex Disasi alla Fiorentina? Non c'è mai stata possibilità, almeno secondo quanto racconta su XFabrizio Romano. Il giornalista esperto di calciomercato, in merito al centrale francese, precisa: "Disasi è vicinissimo al trasferimento in prestito al West Ham, siamo agli ultimi dettagli dell'operazione. Peraltro il difensore del Chelsea non è stato mai in procinto di passare ad un club italiano".
Romano: “Disasi-Fiorentina? Mai stati vicini. Ora sta per firmare con il West Ham”
Il centrale francese giocherà per gli Hammers
Disasi o no, la società gigliata deve quanto prima dare a Paolo Vanoli un nuovo difensore centrale, da aggiungere ai già presenti in rosa Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Vedremo se la coppia Paratici-Goretti andrà su un profilo italiano a questo punto o se proseguirà nella ricerca oltre confine, magari sempre in Premier League. Ormai mancano pochissimi giorni alla chiusura del mercato di riparazione.
