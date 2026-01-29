Viola News
Romano: “Disasi-Fiorentina? Mai stati vicini. Ora sta per firmare con il West Ham”

Il centrale francese giocherà per gli Hammers
Il difensore Alex Disasi alla Fiorentina? Non c'è mai stata possibilità, almeno secondo quanto racconta su XFabrizio Romano. Il giornalista esperto di calciomercato, in merito al centrale francese, precisa: "Disasi è vicinissimo al trasferimento in prestito al West Ham, siamo agli ultimi dettagli dell'operazione. Peraltro il difensore del Chelsea non è stato mai in procinto di passare ad un club italiano".

Disasi o no, la società gigliata deve quanto prima dare a Paolo Vanoli un nuovo difensore centrale, da aggiungere ai già presenti in rosa Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Vedremo se la coppia Paratici-Goretti andrà su un profilo italiano a questo punto o se proseguirà nella ricerca oltre confine, magari sempre in Premier League. Ormai mancano pochissimi giorni alla chiusura del mercato di riparazione.

