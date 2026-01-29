Dopo il mancato riscatto da parte del Pisa, M'bala Nzola è tornato a Firenze senza disfare le valigie. La Fiorentina infatti era alla ricerca di una squadra dove mandare in prestito l'attaccante angolano e finalmente la meta sembra essere stata individuata.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Di Marzio: “E’ fatta per Nzola al Sassuolo. La formula del trasferimento”
calciomercato
Di Marzio: “E’ fatta per Nzola al Sassuolo. La formula del trasferimento”
M'bala Nzola andrà in prestito al Sassuolo
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la Fiorentina ha dato il via libera per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Nzola al Sassuolo con il quale è stato trovato un accordo. In questa prima parte di stagione con la maglia nerazzurra, Nzola ha collezionato un totale di 16 presenze in campionato con 3 reti.
Nella giornata di domani dovrebbero già svolgersi le visite mediche dato che il Sassuolo vuole avere l'attaccante subito pronto per la sfida di sabato proprio contro il Pisa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA