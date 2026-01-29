Due nomi nuovi per il centrocampo. Ts: piacciono Keita e Karlstrom

La Fiorentina cerca un centrocampista per ovviare alla cessione di Nicolussi Caviglia al Parma. Secondo Tuttosport, il club viola avrebbe messo nel mirino due giocatori ancora mai accostati al club viola.
La Fiorentina cerca rinforzi a centrocampo
Il primo sembra essere Mandela Keita del Parma, che potrebbe giocarsi il posto proprio con Nicolussi. Mentre il secondo potrebbe essere Karlstrom dell'Udinese. Il suo contratto va in scadenza a giugno, anche se la famiglia Pozzo ha l'opzione per il rinnovo automatico di un anno.
