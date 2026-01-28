Il Sassuolo aveva manifestato da tempo il proprio interesse per M’bala Nzola. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, i due club avevano già raggiunto un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, da esercitare entro il prossimo giugno.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Nzola-Sassuolo c’è l’ok della Fiorentina. Atteso domani in città per le visite mediche
calciomercato
Nzola-Sassuolo c’è l’ok della Fiorentina. Atteso domani in città per le visite mediche
Nzola-Sassuolo ci siamo, la Fiorentina ha dato il via libera per il trasferimento
Per la chiusura dell’operazione mancava soltanto il via libera definitivo della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club gigliato ha ora dato l’ok al trasferimento dell’attaccante angolano, che si trasferirà a Reggio Emilia per prendere il posto di Cheddira. Nzola è atteso in città nella giornata di domani quando svolgerà le visite mediche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA