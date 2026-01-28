Nzola-Sassuolo c’è l’ok della Fiorentina. Atteso domani in città per le visite mediche

Nzola-Sassuolo ci siamo, la Fiorentina ha dato il via libera per il trasferimento

Il Sassuolo aveva manifestato da tempo il proprio interesse per M’bala Nzola. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, i due club avevano già raggiunto un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, da esercitare entro il prossimo giugno.